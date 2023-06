Torna “Forte degli artisti”: a Finalborgo sette appuntamenti con il teatro itinerante

Finale Ligure. Nato nell’estate 2021, il Festival “Il Forte degli Artisti” giunge quest’anno alla sua terza edizione ritrovando intatta la freschezza della sua natura di rassegna di teatro itinerante: un calendario di sette appuntamenti che – da giugno a settembre – animeranno Forte San Giovanni, la splendida fortezza seicentesca affacciata su Finalborgo, alternando una nuova produzione site specific a cura della Compagnia Baba Jaga Arte e Spettacolo, a tre diverse serate-evento del ciclo “Ti racconto…”: un’ operazione unica che – per ogni appuntamento – riunisce quattro narratori, attori e artisti professionisti operanti nell’ambito dello spettacolo contemporaneo e della performing art e affida loro un tema comune attorno al quale sviluppare la propria personale narrazione; una galleria di corti teatrali, in cui ogni artista elabora il tema della serata secondo la propria poetica; un caleidoscopio di sguardi e di voci che si sviluppa nell’affascinante percorso a tappe che attraversa il Forte.

“Il Forte degli Artisti 2023” per il nuovo spettacolo realizzato da Baba Jaga Arte e Spettacolo, che costituirà l’evento principale, si avvicinerà ulteriormente all’idea di narrazione dei luoghi in cui lo spettacolo stesso è ambientato. Questa nuova produzione, dal titolo “I Custodi del Forte” è il risultato di una più stretta collaborazione con la Direzione Regionale Musei Liguria la quale ha dato l’incarico di scrivere un testo teatrale per famiglie sulla storia di Forte San Giovanni.

