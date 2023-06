TPL Linea, dal 22 giugno il servizio navetta a Bergeggi

Da giovedì 22 giugno al via nel comune di Bergeggi il nuovo servizio navetta da parte di TPL Linea: per la stagione estiva ecco il trasporto per la mobilità turistica grazie all’accordo siglato tra l’azienda savonese e l’amministrazione comunale.

TPL Linea garantirà un servizio capillare, con diversi collegamenti, per rispondere alle esigenze di mobilità dei visitatori, con corse e orari studiati sulla base dei dati e delle analisi di movimentazione dell’utenza. E grazie alla navetta di TPL Linea si riuscirà a ottimizzare l’utilizzo delle aree di sosta, con il turista che non dovrà pensare a spostamenti con il mezzo privato.

