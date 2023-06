Un sms per segnalare eventi estremi: la sperimentazione di IT-Alert entro il 2023 anche in Liguria

Liguria. Si chiama IT-Alert ed è la nuova frontiera della comunicazione d’emergenza: in caso di pericolo imminente per la popolazione (ad esempio l’esondazione di un corso d’acqua) si riceverà un messaggio sul cellulare, senza bisogno di iscriversi ad alcun servizio, per il solo fatto di trovarsi agganciati a una determinata cella telefonica. La novità – anticipata otto mesi fa dall’assessore ligure Giacomo Giampedrone durante la visita del capo della protezione civile nazionale Fabrizio Curcio – è stata presentata oggi dal ministro Nello Musumeci.

Il sistema di allarme pubblico “non è ancora operativo proprio per il forte impatto che può avere e che avrà sul territorio. Non sappiamo quanti altri paesi Ue siano dotati di un analogo sistema. Sui numeri non ci facciamo illusioni – ha premesso Musumeci – ma certamente l’Italia sta procedendo con grande cautela perché il sistema è particolarmente articolato, va gestito con grande sobrietà e diventerà operativo solo quando avremo superato tutte le criticità che finora abbiamo registrato nella precedente fase di sperimentazione”.

