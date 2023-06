A Castelnuovo è tutto pronto per il ritorno di Teatrika

A Castelnuovo Magra è tutto già pronto per il debutto della XVI edizione del Festival teatrale nazionale a concorso Teatrika, uno dei festival di teatro non professionistici più seguito in Italia, con una capienza dell’arena teatro di 530 posti a sedere.

Il festival, frutto della sinergia tra la Compagnia degli Evasi ed il Comune di Castelnuovo Magra, si terrà come da tradizione nell’arena teatro dell’area verde del centro sociale di Molicciara in via Carbonara 120. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.30, anche in caso di pioggia, e sempre ad ingresso gratuito, senza prenotazione.

Come da tradizione le compagnie selezionati dalla direzione artistica sono stati premiate in diversi concorsi nazionali.

Evento speciale di questa XVI edizione sarà la serata iniziale di martedì 27 giugno, “Figli d’arte” un recital nel quale l’autore Renato De Rosa racconta, con le letture degli attori della Compagnia degli Evasi, l’arte perduta del teatro itinerante nelle vicende degli undici Fratelli De Rosa, attori sopraffini, amati dal pubblico ma invisi ai potenti.

Sarà la Compagnia I Pinguini Theater ad aprire il concorso mercoledì 28 giugno con “Le parole del Re” liberamente ispirato al famoso film “Il discorso del Re” di Tom Hooper, la vicenda di Giorgio VI il Re balbuziente.

