Batteria Chiodo, ostello e magazzino: ad Ameglia lavori per 475mila euro

Nuovo tentativo di recupero per la batteria Chiodo di Montemarcello per la quale il Comune di Ameglia stanziato circa 98mila euro necessari agli interventi di ripristino dopo il furto di rame e pannelli fotovoltaici che hanno causato pesanti infiltrazioni d’acqua. L’ex struttura militare infatti da qualche tempo è di nuovo in stato di abbandono e preda di saccheggi e degrado ma l’amministrazione Galazzo – ricevuta l’autorizzazione dalla Soprintendenza – ha iniziato i lavori necessari a rimettere in salute gli interni e coprire tutte le falle in vista di un nuovo bando di affidamento che si spera possa dare gli esiti sperati e restituire la fruibilità di un immobile di grande fascino.

