Bimba di Novara in cura al Gaslini riceve assistenza all’interno di un camper

Genova. Quando anni fa, una mamma e un papà di Novara, hanno acquistato un camper per viaggi e vacanze, mai avrebbero immaginato che proprio quel mezzo turistico si sarebbe trasformato nella loro casa, seppur temporaneamente, per permettere alla loro bimba, oggi di 5 anni, di ricevere cure e assistenza medica per guarire dalla malattia da cui è affetta.

La bimba, in cura presso la Uoc di Oncologia dell’Ospedale Gaslini, si trova in una fase della malattia in cui ha necessità di una terapia antifungina, della durata di poco più di un’ora, per via endovenosa per quindici giorni consecutivi.

