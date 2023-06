Cadute dall’alto nei cantieri edili, via al nuovo vademecum per la prevenzione

Genova. Presentato in Prefettura, dopo un intenso lavoro congiunto, un importante documento contenente le linee-guida in materia di sicurezza dei lavori edili svolti in quota.

Grazie a tale elaborato, tutti gli operatori del settore (imprese, lavoratori, professionisti, organi di vigilanza ed enti paritetici del settore, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) hanno ora a disposizione uno strumento di supporto completo e dettagliato, ma anche facilmente consultabile, volto a garantire il rigoroso rispetto delle misure di sicurezza e a prevenire il rischio di caduta dall’alto.

