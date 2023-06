Case popolari, il Comune di Genova recupererà oltre 400 alloggi sfitti entro il 2026

Genova. Il Comune di Genova vara un piano di recupero per 408 alloggi popolari sfitti entro il 2026 con un impegno di 7 milioni di euro di fondi Pon-Metro. Ad annunciarlo è stato questa mattina l’assessore alle Politiche della casa e vicesindaco Pietro Piciocchi a margine del sopralluogo al civico 60 di via Brocchi, nel quartiere Diamante, dove si è concluso il primo intervento di riqualificazione energetica realizzato grazie al Superbonus 110%. Il piano di Arte Genova, che mira ad abbattere le spese energetiche degli inquilini e le emissioni in atmosfera, interessa oltre 200 alloggi sul territorio metropolitano.

Dei 408 alloggi da recuperare, tutti di proprietà comunale, la maggior parte sono concentrati in via Novella e piazzale Adriatico, 120 sono nella zona di Begato. La metà è ubicata in edifici dove saranno eseguiti i lavori del Superbonus, in particolare via Brocchi (civici 52, 54, 56, 58, 60; 13, 16, 18; 12a/b), via Pedrini 26, via Novella, piazzale Adriatico e Lungobisagno Dalmazia. Questi palazzi, a piano ultimato, non avranno più appartamenti sfitti.

