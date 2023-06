“C’era una volta Monterosso”, un museo virtuale per immergersi nell’antica vita contadina

Domani, venerdì 23 giugno, alle ore 21.00 in Piazza Garibaldi, i bambini della classe quinta della scuola primaria di Monterosso, insieme alle loro insegnanti, presenteranno il museo virtuale “C’era una volta Monterosso”, creato con l’obiettivo di onorare la memoria di coloro che, in passato, hanno duramente faticato per costruire e preservare il borgo. Un progetto realizzato grazie all’impegno del Consiglio comunale dei ragazzi, che ha voluto creare un ponte tra il presente e il passato, promuovendo la conoscenza della storia contadina del territorio. Lavorando al museo virtuale, i bambini si sono instancabilmente adoperati per recuperare e comprendere le tradizioni, gli usi, i costumi e gli oggetti del passato, il tutto con la fattiva collaborazione della comunità di Monterosso e il contributo dell’amministrazione comunale. “C’era una volta Monterosso” sarà un luogo in cui il passato prenderà vita attraverso le testimonianze raccolte, le immagini e le storie che saranno condivise. I visitatori potranno immergersi nell’antica vita contadina di Monterosso, scoprendo come gli abitanti del passato affrontavano le sfide di un ambiente difficile e come il loro impegno e la loro tenacia abbiano contribuito a creare i tipici terrazzamenti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com