Chiavari: venerdì 30, “San Pietro in festa” a San Pier di Canne

Da Beniamino Rocca portavoce di “San Pietro in festa”

Comunichiamo dell’iniziativa “San Pietro in festa”, che si terrà il prossimo 30 giugno al Campo dell’Agricola di San Pier di Canne in Chiavari, a partire dalle 19:30.

L’iniziativa torna alla sua consueta dimensione comunitaria dopo tre anni, offrendo una serata per stare insieme, con stand gastronomici (minestrone, cuculli, testaroli e tanto altro), animazione per bambini e ragazzi, musica e intrattenimento. Non mancheranno attività per i più grandi inclusa un’area carte e una zona con ping pong e calcetti.

L’evento è organizzato dalla Parrocchia di San Pietro in San Pier di Canne, in collaborazione con il Circolo ACLI “G. Mariani” e grazie a tante persone della parrocchia che si sono rese disponibili per la buona riuscita della serata. Il ricavato contribuirà alle attività estive della parrocchia, con particolare attenzione alle persone che si trovano in una situazione di difficoltà economica.

San Pietro 23

