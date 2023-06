Corso gratuito per oss, iscrizioni aperte sino all’11 luglio

Approvati i nuovi corsi OSS (Operatore Socio Sanitario), finanziati da Regione Liguria e l’Associazione Val di Magra Formazione realizzerà un’edizione del corso a Sarzana. Le iscrizioni sono aperte fino al giorno 11 luglio 2023. Il corso è completamente gratuito , finanziato da Regione Liguria e cofinanziato dall’Unione Europea a valere sul Programma Operativo Priorità 1 “Occupazione” – Regione Liguria FSE+ 2021-2027. Il corso è destinato a 30 persone maggiorenni, disoccupate, inoccupate e inattive come previste dalle normative vigenti, residenti o domiciliati in Liguria, che abbiano assolto l’obbligo di istruzione. Il corso rilascia la qualifica di Operatore Socio Sanitario. La durata del corso è di 1000 ore complessive così suddivise: teoria 450 ore; attività-laboratorio/esercitazione 100 ore, tirocinio 450 ore. Per le iscrizioni presentarsi presso la sede dell’Associazione Val di Magra Formazione in via Falcinello 1 Sarzana negli orari di ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30. Sul sito è possibile scaricare il bando/scheda informativa del corso con tutte le informazioni dettagliate, la domanda di iscrizione e l’elenco documenti da consegnare. Per informazioni contattare il numero 0187-603167.

