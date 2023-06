Differenziata, a Riccò il primato regionale. Sarzana supera il 65 per cento, Maissana fa un balzo da dodici punti

Lo Spezzino si conferma quale bacino ligure con il più alto valore di raccolta differenziata dei rifiuti, pari al 75 per cento, medesimo dato del 2021. Il comune della Spezia torna a essere il primo comune fronte differenziata (con il 79 per cento) tra quelli sopra i 15mila abitanti. E Riccò del Golfo, che cresce di altri tre punti, con l’89,5 per cento è il comune più “differenziatore” della Liguria. Questi alcuni degli elementi che emergono dai numeri della differenziata ligure 2022, comunicati quest’oggi alla giunta regionale ligure.

I tre migliori comuni della provincia sono il menzionato Riccò (dove nel 2022 sono stati prodotti 43 kg di indifferenziato pro capite annuo, secondo dato più basso in regione), seguito da Luni (83,6 per cento) e Santo Stefano Magra (81,3). Quattro comuni spezzini hanno raggiunto e superato la “soglia obbiettivo” del 65 per cento: Sarzana, che dal 64,5 va oltre il 66; Calice, verso il 67 per cento grazie a un salto di quasi cinque punti percentuali; Rocchetta, che passa da poco sotto il 65 a oltre il 71; e Maissana, che con un balzo da oltre 12 punti percentuali (il più ampio, per distacco, a livello provinciale) va a sfiorare il 67 per cento; diversa situazione a Carro, dove si è passati da oltre il 66 a poco più del 60 per cento. Gli altri comuni della provincia sotto i 65 punti percentuali: Riomaggiore, Bonassola e Varese Ligure con valori sopra il sessanta per cento, Porto Venere che perde un punto ed è sotto il 59 – simile andamento per Deiva; chiude con il 57,5 per cento Borghetto, che però fa registrare una sostanziosa crescita (quasi 7 punti) rispetto al ’21. A livello provinciale il calo più corposo è quello di Follo, che scende di 6,3 punti percentuali, restando comunque su valori significativi (oltre 79 punti e mezzo).

Il capoluogo è poco sopra il 79 per cento, con una crescita di circa 1,4 punti rispetto al 2021; 107 i kg di indifferenziato annuo per abitante prodotti (523 kg la produzione provinciale); come detto, inoltre, La Spezia guida tra gli undici comuni con più di 15mila abitanti; sei quelli che superano il 65 per cento di differenziata, novero nel quale, guardando alla nostra provincia, ora figura anche Sarzana.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com