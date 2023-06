Emergenza Emilia-Romagna: BPER Banca stanzia un plafond da un miliardo di euro in favore di famiglie e imprese

Genova. BPER Banca prosegue nelle attività di supporto dei territori dell’Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni delle scorse settimane. Dopo aver attivato, all’indomani dell’evento calamitoso, una serie di programmi speciali, tra cui il lancio della raccolta fondi “Uniti per l’Emilia-Romagna”, con cui il Gruppo BPER Banca ha devoluto quattro milioni di euro a favore della Croce Rossa Italiana, BPER ha deciso ora di stanziare un plafond da un miliardo di euro in favore di famiglie e imprese.

Nello specifico, la Banca mette a disposizione una serie di interventi di assistenza e di finanziamenti straordinari: fino a 50 mila euro per i privati e 1 milione di euro per le piccole e medie imprese, di durata fino a 60 mesi. Per importi non superiori ai 10 mila euro, verrà applicato il tasso zero per i primi dodici mesi, successivamente verranno assegnati tassi a condizioni agevolate.

