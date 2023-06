Formazione professione: in Prefettura consegnati a Polizia di Stato, Carabinieri e Finanza gli attestati di partecipazione

Savona. Nella mattinata odierna, presso il Palazzo del Governo, sono stati consegnati ad una rappresentanza costituita da personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza in servizio presso Uffici e Comandi della provincia, gli attestati di partecipazione all’iniziativa di formazione professionale avviata, in via sperimentale, alla fine dello scorso anno e conclusasi nel marzo 2023.

Il progetto, condiviso con i vertici provinciali delle tre Forze di polizia, è stato finalizzato all’arricchimento dei know how professionali dei partecipanti, attraverso un utile interscambio dei rispettivi patrimoni di conoscenze, con segnato riguardo alle normative più frequentemente applicate nonché alle metodologie e alle tecniche investigative sviluppate in specifici settori operativi.

