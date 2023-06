Il veliero BAP Uniòn a casa del Vespucci, toccherà la Spezia nel suo giro del mondo

Non i tre alberi del Vespucci, che occhieggiano sul centro storico oltre le mura dell’arsenale marittimo, ma i quattro del BAP Uniòn, l’omologo peruviano della nave scuola della Marina Militare. E’ questo lo scenario natalizio che finirà sotto gli occhi degli spezzini tra qualche mese, quando il grande veliero bianco farà scalo alla Spezia nel corso del suo giro del mondo 2023-2024.

E’ attesa in Italia il prossimo dicembre. Dopo aver attraversato il Canale di Suez in arrivo dall’India, scalerà ad Alessandria d’Egitto per poi toccare Civitavecchia e la Spezia, dove arriverà il 19 di dicembre, e ripartire per il porto del Pireo in cui attraccherà il 30 dicembre. E’ partita da pochi giorni dalla base navale di Callao, dove il Vespucci farà a sua volta scalo durante il proprio giro del mondo. La nave scuola della Marina Militare sarà in Perù tra il 12 e il 15 maggio 2024.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com