Kevin Agudelo prossima spalla di Cristiano Ronaldo? Lo vuole l’Al-Nassr

Il club arabo Al-Nassr avrebbe chiesto informazioni su Kevin Agudelo. E’ quanto riporta nelle scorse ore Sky Sport, tirando in ballo il trequartista dello Spezia come obiettivo di mercato del ricchissimo sodalizio con sede a Riad. Il colombiano, alle prese con qualche problema fisico, è tra i possibili partenti in casa aquilotta in ottica di un rinnovamento della rosa che dovrà significare la chiusura di un ciclo.

Peraltro radiomercato ha associato diversi calciatori impegnati in Italia al club gestito dal fondo sovrano dell’Arabia Saudita, a cui certo non manca la forza economica. Prima di Agudelo, un altro nome molto gettonato è quello di Marcelo Brozovic dell’Inter. L’Al-Nassr è la società in cui gioca Cristiano Ronaldo, al centro di un’operazione da circa 200 milioni di euro.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com