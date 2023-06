Montefiori: “Rinegoziazione mutui poteva essere utilizzata per ridurre aumento Irpef per fascia 15-20mila euro”

Andrea Montefiori, consigliere comunale del Partito democratico, interviene in merito alla scorsa seduta del Consiglio spezzino. “E’ stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2023. Senza risposta le osservazioni fatte dal Pd. La rinegoziazione dei mutui, che porta risparmi per 850mila euro circa sul 2023 e 2024, poteva essere inserita nel bilancio di previsione e utilizzata per ridurre l’aumento dell’addizionale Irpef anche sui redditi tra 15.000 e 20.000 euro, non proprio di persone ricche… invece si è atteso ad inserirli nella contabilità del comune, utilizzandoli per spese diverse invece di indirizzarli alla riduzione delle imposte locali”, scrive l’esponente dell’opposizione.

“È stato attribuito al Comune della Spezia un fondo statale di 409.000 euro a copertura dei consumi: ebbene, sulla voce consumi ne sono stati messi solo 57.000, i rimanenti vanno a finanziare altre iniziative; mi chiedo se si possa utilizzare un contributo, finalizzato, da parte dello Stato, per spese differenti rispetto rispetto a quelle per le quali è stato assegnato. Spero che in corso d’anno non ci ritroveremo, nuovamente, risorse aggiuntive sulla voce consumi, magari con altri sacrifici per i cittadini, dopo aver utilizzato a fini differenti risorse pubbliche dedicate alla copertura dell’aumento delle spese per energia”, aggiunge. “Cospicua la voce contributi ad associazioni, preziose nella loro opera per la città: forse è il segno di una debolezza nell’organizzazione dell’ente, magari costretto a far svolgere a terzi parte delle proprie funzioni. Ci chiediamo quale sia il pensiero ed il disegno amministrativo che sta dietro l’attività di erogazione dei contributi”, conclude il consigliere Dem.

