Genova. “Grazie a un lungo lavoro partito anni fa da parte di questa amministrazione, Genova ospiterà la 34esima edizione di Myba charter show, che si terrà nel 2024 nella Marina Molo Vecchio” dichiara l’assessore al Porto e al Mare Francesco Maresca.

E prosegue: “Un grande ritorno che ci riempie di orgoglio e di soddisfazione per il lavoro svolto in questi mesi per riportare, dopo la parentesi di Barcellona, l’evento internazionale più importante di charter-yacht”.

