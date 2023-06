Ocean Race, il padiglione “Liguria WOW” racconta le eccellenze del territorio

Liguria. Un percorso tra saperi e sapori della nostra regione per raccontare con oggetti, prodotti e laboratori tutto il bello della Liguria. Allo stand Liguria WOW, allestito presso l’Ocean Live Park del Waterfront di Genova dal 24 giugno al 2 luglio, trovano spazio industria, ricerca e innovazione, ma anche enogastronomia, produzioni del territorio, artigiani, botteghe storiche e consorzi.

Un’innovativa esposizione che soddisfa cuore, vista e olfatto e che si propone come la prima “puntata” di un format da riproporre anche nei prossimi anni per promuovere la Liguria attraverso i suoi prodotti e le sue persone, in chiave di marketing territoriale. L’expo così concepita trova origine in uno degli obiettivi strategici individuati da Agenzia in Liguria già nel piano di lavoro del 2023: creare un vero e proprio Salone dedicato a questo filone.

