La sua recente adesione a Fratelli d’Italia, del cui esecutivo provinciale ora fa parte, tra i punti delle comunicazioni del sindaco Leonardo Paoletti al Consiglio comunale di Lerici, riunitosi questa sera. “Una circostanza che riguarda unicamente la persona del sindaco – ha detto il primo cittadino – e che non ha alcuna interferenza con la nostra maggioranza, che rimane un patto tra cittadini e non tra partiti, i partiti rimangono estranei alla maggioranza che mi sostiene. Non è accaduto nulla di diverso dalla mia adesione a un partito al quale spiritualmente e politicamene ho sempre aderito, in continuità con la mia precedente adesione ad Alleanza nazionale; faccio politica dal 1992 senza soluzione di continuità, le mie idee politiche sono chiare a tutti i cittadini, oggi dopo otto anni di attività amministrativa ho voglia di tornare a fare un po’ di politica e voglio farla all’interno di un partito a cui ho sempre aderito. Ma ripeto – ha ribadito Paoletti -, è un fatto mio, non attiene alla maggioranza, questa è una maggioranza di cittadini che si sono messi insieme attorno a un programma amministrativo; nessuna delle persone che la compone è indicata da un partito politico, nessuna risponde a un partito politico, e io stesso nello svolgimento delle mie funzioni continuerò a fare il sindaco come ho sempre fatto nonostante la mia adesione a Fratelli d’Italia; non sarò qua a rappresentare un partito politico”.

L’articolo Paoletti al Consiglio su adesione a Fratelli d’Italia: “Non sarò qua a rappresentare un partito” proviene da Citta della Spezia.

