Rainbow Spezia si fa grande a Carrara

Il settore giovanile della Rainbow Spezia si rifà, al volo, della delusione derivata dal sostanziale spareggio per la vittoria del campionato di 2.a Divisione con tanto di promozione in 1.a (giocatosi fra squadre sostanzialmente “under” contro il vittorioso S. Stefano Valdimagra) col primo posto della sua Under 16 alla Summer Volley Cup di pallavolo femminile; organizzata al Palasport di Avenza, dalla Pallavolo Carrarese, dove peraltro la sua “U13” spezzina è arrivata terza. Non solo, ma fra le sue “U16” che in finale hanno sconfitto ivi la Montello Bergamo, il “bomber” Michelle Posati è stata riconosciuta miglior giocatore del torneo e Karina Rossi miglior attaccante. Da parte sua l’ Under 13 annoverava tra le proprie fila una Giada Fontanini premiata come miglior palleggiatore della competizione.

Questa La Rosa di cui si è avvalso nel contesto del trionfo coach Dino Mazzocca…Sofia Gallinaro Sofia, Michelle Posati, Sofia Pasquali, Letizia Fiori, Chiara Gigantesco, Alessia Dagnino, Nicole Natale, Rebecca Mangini, Viola Sebastiani Viola, Karina Rossi, Sofia Ferro e Valeria Stirbu. Questo invece il parco-atlete per l’occasione di mister Enrico Biondi per quanto riguarda l’ Under 13: Giada Fontanini, Asia Mucciarelli, Cloe Luisetti, Ambra Izquierdo, Agnese Diano, Gioia Posati, Gaia Remaggi, Melissa Garbini, Serena Giusteschi, Melissa Curlante, Greta Sokoli, Giada Cecchetto, Marchese Beatrice ed Eva Grandi. Tutto okay nel frattempo per Irene Maggi agli allenamenti della Rappresentativa ligure, attesa dal prossimo 26/6 dal Torneo giovanile delle Regioni, tenutisi uno a Finale e l’altro a Pietra Ligure.

