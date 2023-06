Rapallo: International Accounting Awards, Andrea Matera tra i finalisti

Si avvicina la data di uno degli eventi più prestigiosi per chi opera nel settore della consulenza e della contabilità in genere: gli International Accounting Forum and Awards. L’evento, che ha raggiunto la sua dodicesima edizione si terrà il 29 giugno a Londra ed è volto a celebrare l’eccellenza dei professionisti operanti nel campo della consulenza e contabilità, nella contabilità moderna.

Il prestigioso evento riunisce rappresentanti di tutto il mondo operanti nel sistema contabile e consulenziale per discutere i temi chiave che influenzano il settore e le opportunità di crescita che rappresentano.

