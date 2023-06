Rigassificatore a Vado Ligure? Il sindaco smentisce: “Ancora nessuna ipotesi, non ci poniamo il problema”

Vado Ligure. Rigassificatore a Vado Ligure? “Sul tavolo non c’è ancora nessuna ipotesi, sarà la Regione a proporre ai Comuni possibili collocazioni. Ora Vado è impegnata a realizzare altre opere e non ci poniamo neanche il problema“. Il sindaco di Vado Monica Giuliano interviene dopo la decisione del governo che ha individuato la Liguria per la costruzione del nuovo impianto.

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, nominato commissario straordinario per la costruzione dell’opera, ha sottolineato che “è ancora prematura, ci sono diverse possibili collocazioni e sicuramente sarà a molti chilometri dalla costa“.

