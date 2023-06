Sampdoria: le ultime news di mercato

Genova. L’annuncio sul sito ufficiale della Sampdoria della risoluzione consensuale del contratto, a suo tempo stipulato con Filip Djuričić, persegue l’obiettivo della Samp di liberarsi di quei componenti della rosa dello scorso anno, il cui rendimento è risultato non in linea con le prestazioni… perché il trequartista serbo è stato in effetti ben lungi dallo sfoderare prestazioni in linea con quelle messe in mostra con il Benevento ed il Sassuolo di Roberto De Zerbi, per cui non resta che augurargli di tornare a quei livelli, con la maglia del Panathinaikos, che andrà prossimamente ad indossare.

A proposito di auspici, si spera che – come riportato dalla stampa siciliana – Antonino La Gumina possa diventare la punta scelta dal Palermo (in lizza con lui ci sono Filippo Falco, Andrea Favilli e l’altro ex Ilija Nestorovski), per condurre l’attacco dei rosanero.

