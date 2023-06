‘Santa’: si del consiglio alla variante per Villa Argentina; addio al “Caboto”, si punta sull’istruzione per adulti

E’ il consiglio comunale di Villa Argentina, complesso immobiliare situato in zona di pregio – sorge all’ingresso della città in prossimità della Piazza del Sole -, che da anni versa in stato di abbandono pur essendo un bene d’interesse architettonico. La maggioranza approva la rigenerazione urbana proposta dai nuovi proprietari in variante al PRG, che significa: restauro e risanamento conservativo della villa principale, internamente frazionata nel rispetto del taglio minimo delle unità abitative (circa 80 metri quadrati); cambio di destinazione d’uso dell’immobile a uso magazzino e del fabbricato a uso del custode, in parte adibito ad autorimessa: entrambi diventeranno integralmente abitativi. Un parcheggio interrato e una piscina completeranno l’intervento, che presenta un notevole interesse pubblico: l’area adiacente a Via Trieste sarà infatti ceduta al pubblico per consentire l’ ampliamento della sede stradale e l’istituzione del doppio senso di marcia, obiettivo che prevede la demolizione e la ricostruzione della casa “ex custode” nelle immediate adiacenze. Non sono contemplati ampliamenti volumetrici. Insieme ai vantaggi viabilistici, che riguardano anche il transito dei bus turistici in città, la rigenerazione dell’area apre a interessanti ipotesi di pedonalizzazione parziale e temporanea del lungomare. Contestualmente il Sindaco chiarisce che l’allargamento si riferisce solo al primo tratto di via Trieste, quello reso critico da una curva a gomito, a causa del vincolo imposto dalla Soprintendenza al portale principale. Per ampliare l’ultimo tratto si dovrà intervenire a monte, sul muro di contenimento dell’area di proprietà delle Ferrovie, a coronamento di una trattativa già avviata. Su questo punto l’opposizione va all’attacco e chiede – in un ordine del giorno presentato da Guglielmo Caversazio – di ritirare la pratica e di ripresentarla dopo che l’accordo con Ferrovie sia stato siglato, così che “l’interesse pubblico sia reale e non solo potenziale”. La maggioranza preferisce carpire l’attimo – fuor di metafora l’occasione offerta dal risanamento -, e respinge la proposta, approvando la variante con 9 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti.

In apertura di seduta una variazione di bilancio applica un avanzo di amministrazione di circa 2 milioni e 200 mila euro che saranno indirizzati – insieme ad altre poste – a borse di studio, sostegno alle locazioni, muro del cimitero, strade, creuze e percorsi pedonali, Villa Durazzo, Scuola di “Corte” e Municipio. In più, la variazione destina i proventi di un’ipotetica vendita della “Mandragola” di Paraggi, stimata 1 milione e 410 mila euro. Le risorse, ancora teoriche, potrebbero garantire il rifacimento del Marciapiede lato mare in zona Ghiaia, il completamento del centro di protezione civile, la manutenzione straordinaria dei cimiteri e di Banchina Sant’Erasmo, nonché il ripristino del sagrato della Chiesa.

