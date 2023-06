Sedici artigiani spezzini associati a Confartigianato diventano “Maestri”

Sono entrati a far parte della famiglia di ‘Maestro Artigiano’ 16 imprese associate a Confartigianato della Spezia, a cui è stato conferito il riconoscimento regionale riservato ai titolari di impresa del settore artistico, tradizionale e tipico di qualità. Si tratta di imprenditori che hanno dimostrato attitudine a insegnare il proprio mestiere e a trasmettere la loro arte e passione a potenziali futuri imprenditori artigiani.

“Gli artigiani sono testimoni del saper fare ligure, artisti di una tradizione secolare che dev’essere trasmessa alle nuove generazioni per mantenere la propria centralità all’interno del nostro tessuto economico – ha sottolineato l’assessore allo Sviluppo economico, Andrea Benveduti – rendiamo merito ai nuovi Maestri Artigiani che hanno non solo puntato su questa qualità, questa fantasia e questa capacità di interpretare e inventare, ma anche lavorato per tramandare di generazione in generazione un settore che è pilastro della nostra economia.”

“Siamo veramente orgogliosi di rappresentare queste storiche realtà imprenditoriali della nostra provincia” dichiara il direttore di Confartigianato Giuseppe Menchelli – l’artigianato di qualità è il motore di Confartigianato e la nostra provincia possiede in ogni settore imprese uniche nel suo genere, imprese che hanno bisogno di essere sostenute. Confartigianato punta molto sugli strumenti di accesso al credito che la Regione Liguria mette a disposizione e il marchio “Artigiani in Liguria” è uno dei requisiti per beneficiare di detti contributi”.

La rappresentativa spezzina è stata coadiuvata dalla responsabile di Confartigianato Antonella Simone, che ha accompagnato le imprese in questo percorso così importante. Ecco gli associati di Confartigianato della Spezia che hanno conseguito il titolo di Maestro Artigiano; Andrea Cabano gelateria Stella Marina, Andrea Pino panificio Il Forno dei Molini, Antonietta Guarino Atelier La Rouche, Daniela e Lorena Ferdeghini Tipografia Ferdeghini; David Meucci pasticceria Fiorini; Elisabetta Ruggiero gelateria Fiordilatte; Emilia Ferrari gelateria Riccardo; Fabio Casali Falegnameria Casali; Gabriele Rebecchi CR Tappezzeria; Lorenzo Barilari pasta fresca La Pastaia; Luca Lucchesi gelateria cremeria Lully; Maurizio Montebello pasticceria F.lli Montebello; Maurizio Rossi Pasticceria Rossi; Mauro Fioravanti Fotografo; Patrizia Pifano Decorazioni Pifano

