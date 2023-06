Sestri: motociclista cade sulla A-12, in codice rosso al San Martino

Un motociclista è caduto in A-12, direzione Lavagna, subito dopo lo svincolo di Sestri Levante. Soccorso dal 118 con l’automedica Tango-2 e la Croce Rossa di Riva Trigoso, è stato trasportato al pronto soccorso del San Martino in codice rosso per dinamica. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale. Si ignorano al momento le cause della caduta che non ha coinvolto altre persone.

In mattina due donne sono state protagonista a Sestri Levante di altrettanti incidenti. Alle 8.50 circa, in via Penisola è stata soccorsa una cinquantenne; poco prima di mezzogiorno una diciassettrenne sul lungomare Descalzo.

