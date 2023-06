Torna “Open”, studi di architettura aperti in tutta Italia: ecco quelli che aderiranno a Genova

Genova. Torna “Open! Studi Aperti”, la più importante manifestazione di architettura diffusa, organizzata in tutta Italia dal Consiglio nazionale degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. L’edizione 2023 di Open si svolgerà in tutta Italia il 23 e 24 giugno 2023: giornata simbolica della ricorrenza del centenario della fondazione degli Ordini degli architetti e degli ingegneri per ribadire il fatto che apparteniamo a una professione istituzionalmente ordinata.

Obiettivo di “Open!” è diffondere la cultura architettonica e rinnovare la sensibilità nei confronti dell’ambiente, del paesaggio e dei territori, per testimoniare che l’architettura non riguarda solo gli architetti o i costruttori ma, soprattutto, i cittadini, in quanto fondamentale per la loro qualità della vita. Lo scopo principale è quello di far conoscere le specializzazioni e gli ambiti in cui operano i singoli studi e di stimolare gli stessi architetti a promuovere il proprio lavoro e la propria attività.

