Valeriano, carcassa di cinghiale in un sacco da due settimane. Ora possibile lo smaltimento

Una carcassa di cinghiale in un sacco nero a bordo strada da due settimane. A cui si è aggiunta poi una seconda carcassa, qualche giorno fa. Siamo nel paese di Valeriano, comune di Vezzano ligure. “Oggi 22 giugno il sacco con la carcassa giace ancora sotto l’albero, c’è un odore che non ci si riesce neppure a passare. Sono state fatte numerose segnalazioni ma ad oggi nessuno è ancora intervenuto”, ci scrive oggi un lettore, in riferimento al primo animale, morto due settimane fa; una fine violenta, con la bestia in strada parzialmente eviscerata. “Qui si parla di igiene pubblica, non più di decoro”, lamenta il lettore, chiedendo se non si possa trovare un luogo alternativo per allocare il sacco con l’animale morto, e inviando alcune foto dell’ungulato senza vita e del sacco che ne contiene i resti (sopra un avviso che avverte: “Carcassa di animale in attesa di smaltimento. Non toccare”). Ma la situazione dovrebbe essere ormai prossima alla soluzione, come emerge dall’intervento della dott.ssa Maria Elena Teneggi, direttore della Struttura complessa Sanità animale della Asl5, che fa luce su quanto accaduto. “I campioni del cinghiale fotografato, prima e dopo il nostro intervento, sono stati prelevati l’8 giugno e consegnati al laboratorio dell’Istituto zooprofillatico Piemonte Liguria e Valle D’Aosta per l’analisi di peste suina classica ed africana il giorno stesso – spiega la dott.ssa Teneggi -. La risposta è arrivata dal laboratorio il 19 giugno ed è stata comunicata il giorno seguente al Comune di Vezzano ligure. Considerato che nello stesso comune il 16 giugno è stato rilevato un secondo campione su un altro cinghiale e che il ritardo sul primo campione era occasionale, si è optato per uno smaltimento unico al fine di consentire un risparmio di risorse pubbliche. Oggi sono stati trasmessi al Comune anche i risultati favorevoli della seconda carcassa per cui l’ente procederà all’eliminazione in sicurezza di entrambi i resti rispetto al rischio di peste suina classica e africana”. Malattia alla quale i due capi di Valeriano sono risultati negativi; via libera dunque alla rimozione, che prevede differenti modalità in caso di positività o meno alla peste suina.

