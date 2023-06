Riparte quest’anno, dopo anni di stop, causati dalla situazione pandemica, la manifestazione 24 ORE 3D di Tiro con l’Arco a squadre organizzata dagli Arcieri del Finale, settore della Polisportiva del Finale.

Si tratta di una manifestazione unica nel suo genere che solo gli Arcieri del Finale in tutto il mondo sono riusciti a ripetere per ben 16 edizioni consecutive e che ora finalmente ritorna per la prima volta dopo questi anni di stop forzato.

