Bragarina si prepara per i festeggiamenti di San Paolo: per tre giorni offerta gastronomica da non perdere

La parrocchia di San Paolo apostolo di Bragarina si prepara per festeggiare il suo santo. Per omaggiare il patrono, oltre alle messe delle 18 del 26, 28 e 29 giugno e a quelle delle 9.30 e delle 18 del 29 giugno, anche quest’anno è stata organizzata la tradizionale sagra di San Paolo.

L’appuntamento è per giovedì 29 con ravioli al ragù, bistecche e salsicce alla griglia, venerdì 30 con pasta con i muscoli, frittelle di baccalà e sabato 1° luglio nuovamente con ravioli al ragù e asado.

Tutte le sere a partire dalle 19.30 saranno disponibili sgabei (anche da asporto), salumi e crepes.

Per i più piccoli possibilità di svago con i gonfiabili che saranno installati negli spazi della parrocchia, mentre per i più grandi ci sarà tanta musica e possibilità di divertimento.

