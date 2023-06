Calciomercato, Genoa al lavoro per il reparto offensivo: ecco chi va via e chi arriva

Genova. Albert Gudmundsson e Massimo Coda, una coppia da 21 gol la scorsa stagione (25 se si aggiungono anche le reti in Coppa Italia) che ha decretato la promozione in Serie A per il Genoa, ma entrambi potrebbero lasciare i rossoblù.

Se per l’islandese l’addio sembra più difficile (la società lo considerava incedibile, ma sono diverse le offerte che si sono palesate), diverso è il discorso per l’attaccante campano che sembra sempre più vicino al Modena. A Coda erano interessate anche Cremonese e Palermo, ma i gialloblù, secondo l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, ora sarebbero in pole position, la punta quindi dovrebbe restare in Serie B dove si è sempre dimostrato molto prezioso.

