Caso Lanza del Vasto, Usb in piazza chiede l’intervento di Regione Liguria e Comune di Genova

Genova. Manifestazione questo pomeriggio in centro indetta dal sindaco Usb in sostegno ai lavoratori della coperativa Lanza del Vasto. Nell’occasione è stata diramata una lettera aperta indirizzata al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e al sindaco Marco Bucci che riportiamo integralmente.

“Gentili Signori sarete sicuramente edotti della situazione economica ed organizzativa della Cooperativa Sociale Lanza del Vasto, infatti oltre le retribuzioni arretrate non ancora saldate, è molto grave la situazione di acuta sofferenza degli operatori anche nel rapporto con i loro utenti, particolarmente fragili, che anche sono cittadini Genovesi e Liguri. Più volte è emerso che gli operatori stessi hanno acquistato materiale per la cura degli utenti in quanto la Lanza del Vasto non provvedeva per problemi economici. Lo sciopero con corteo sotto i V/S uffici è la dimostrazione plastica della sofferenza dei Lavoratori interessati Svariate volte innanzi il Signor Prefetto la Dirigenza della Cooperativa Lanza del Vasto ha illustrato un piano per ridurre lo stipendio ai soci, respinto dall’assemblea dei Soci stessi.

