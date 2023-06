Chiavari, episodio choc al mare: “Se suo figlio è cieco non deve venire su questa spiaggia”

Chiavari. “Se suo figlio è cieco in questa spiaggia non deve venire”. È quanto si è sentita rispondere la madre di un 33enne sulla spiaggia pubblica di Chiavari sotto il ristorante Lord Nelson, domenica scorsa. A denunciare l’episodio in una lettera è Nicolò Pagliettini, presidente dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti della sezione di Chiavari di cui il giovane protagonista è socio.

“È domenica 18 giugno quando Emanuele, insieme alla mamma Loredana e alla sorellina Lara decidono di trascorrere una mattinata di relax al mare – spiega Pagliettini -. Il mare per Emanuele è un luogo di svago, uno di quei posti nei quali si sente libero. I tre si recano in una spiaggia pubblica chiavarese, trovano spazio in terza fila. Le prime due, infatti, sono occupate da bagnanti che hanno lasciato sedie, lettini, ombrelloni e asciugamani incustoditi fin dalle prime luci del mattino. Dopo un po’ di tempo Emanuele vuole fare il bagno. La mamma, a quel punto, lo prende sotto braccio e lo accompagna verso la riva”.

