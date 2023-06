Chiavari: opere di difesa a mare, Toti “benedice” e Giampedrone garantisce i fondi

Alle 19.30 di questa sera sul lungomare di Chiavari, presso il bar “Quattro Archi”, si è tenuto il sopralluogo da parte del presidente della Regione Giovanni Toti e dell’assessore Giacomo Giampedrone – alla presenza del sindaco Federico Messuti, del presidente del Consiglio comunale Antonio Segalerba, del vicesindaco Michela Canepa e di altri membri della giunta – sulle nuove difese a mare perpendicolari alla costa (pennelli) che andranno a sostituire le attuali dighe, parallele alla costa. Due pennelli, nella zona compresa tra i “Quattro Archi” e il bar “Le Fontane” sono già stati posati.

Il presidente Toti ha così dichiarato: “Continuano gli interventi per rendere la Liguria sempre più attrattiva e più sicura. Stiamo parlando di 14 milioni investititi per il primo lotto, che confermano la vocazione marittimo-turistica di Chiavari e del Tigullio. L’azione del Comune si è dimostrata molto efficace: il primo lotto dei lavori è stato completato in pochi mesi”. “Questi primi interventi saranno definiti adesso e continueranno tutti il prossimo anno per completare il progetto – annuncia l’assessore Giampedrone – Io penso che o i fondi Nsc o i fondi del Pnrr possano essere aggredibili”. Il sindaco Messuti precisa: “Si inizierà a lavorare alle altre celle a fine estate o ai primi ottobre. Contiamo di finire a maggio 2024. La previsione sul turismo estivo è assolutamente buona”.

