Come sarà vivere sulla Luna? La risposta tra pochi giorni al Festival dello Spazio di Busalla

Busalla. Per la sua settima edizione, in programma a Busalla dal 29 giugno al 2 luglio prossimi, il Festival dello Spazio alza ancora di più l’asticella e si interroga sulla colonizzazione umana del cosmo. Tema di quest’anno sarà infatti “Abitare lo Spazio”, declinato non solo dal punto di vista scientifico, ma anche della speculazione filosofica e teologica, del diritto, dell’antropologia e della psicologia: un approccio multidisciplinare reso possibile grazie alle molteplici chiavi di lettura che verranno offerte dai relatori di eccellenza chiamati a raccolta a Villa Borzino per un lungo weekend di conferenze, confronti e presentazioni.

Tra loro anche la prossima astronauta italiana, Anthea Comellini, giovane project manager di Thales Alenia Space selezionata tra i membri della riserva degli astronauti dell’Esa, l’Agenzia Spaziale Europea. Ospite d’onore di questa edizione, Comellini parteciperà nella mattinata di domenica 2 luglio alla proclamazione del vincitore del Concorso abbinato al Festival e nel pomeriggio, a partire dalle 14,30, racconterà in un talk aperto al pubblico il processo che l’ha portata ad essere ammessa al programma astronautico europeo.

