“Corvarini Racing” sugli scudi a Magione nella terza tappa del campionato “Fox Running”

Domenica scorsa si è svolta presso il Circuito nazionale di Magione, in provincia di Perugia, la terza tappa del campionato “Fox Running”. Le gare seguono la tipologia del “duration speed” ovvero velocità su pista per un tempo complessivo di 12 ore senza sosta, dove le squadre si devono occupare sia del cambio piloti, che del rifornimento e di eventuali guasti che fanno perdere giri e di conseguenza posizioni nella classifica finale.

Anche questa volta come nelle precedenti tappe al via era presente la Punto 1.2 16v della scuderia spezzina “Corvarini Racing” formata dai seguenti piloti Alex Cosso, Andrea Destri, Daniele Lodola, Enrico Menini, Matteo Pietrobono e Daniel Raineri. Il team spezzino si è dovuto scontrare con vetture che hanno anche il triplo della potenza, nonostante questo al termine delle 12 ore sono riusciti a strappare un decimo posto di classe e 17esimo generale su quasi 40 iscritti. Benché la vettura sia quasi di fabbrica, tolte le dotazioni di sicurezza obbligatorie e alcune piccole migliorie necessarie al buon funzionamento è riuscita a uscire incolume senza nessun guasto meccanico, il team si sta già preparando per la prossima tappa del campionato che si terrà il 30 luglio presso l’autodromo Varano de’ Melegari, in provincia di Parma.

