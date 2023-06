“Grazie mille Santa Corona”: la gratitudine di Iago Garay, il biker salvato dopo un aneurisma celebrale

Pietra Ligure. Era venuto in Italia per partecipare all’Uci Enduro Word Cup, poi durante la gara il sopraggiungere di un aneurisma celebrale, la corsa in ospedale. Una serie di interventi e due settimane di convalescenza. Ma, grazie allo staff del Santa Corona, ora il biker spagnolo Iago Garay può finalmente tornare a casa, sano e salvo.

Sabato 3 giugno, il malore. Garay stava percorrendo un sentiero della Finale Outdoor Region, quando improvvisamente ha iniziato a notare che qualcosa non andava: prima il ronzio alle orecchie, poi il mal di testa, il dolore che scendeva lungo il collo e che gli impediva di muoverlo. “Tutto quello a cui riuscivo a pensare era arrivare alla fine del sentiero per fermarmi e riposarmi un po’ prima della fase successiva, ma mancavano ancora 2 minuti o più. A quel punto è diventato tutto abbastanza sfocato, non riuscivo a controllare molto la mia bici ma alla fine sono arrivato in fondo”. Garay si è sdraiato a terra e qui è stato soccorso: “È stata la cosa più dolorosa che abbia mai provato in vita mia”, ha raccontato.

