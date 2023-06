Il Festival della Lavanda, Parole ubikate in mare, il Mercato Riviera delle Palme e tanto altro: cosa fare questo weekend

Savonese. Sarà un fine settimana ricco di eventi quello che si sta aprendo. Torneranno l’atteso Festival della Lavanda a Pietra Ligure, la rassegna estiva “Parole ubikate in mare” ad Albissola Marina, le “Cengiadi” e tanto altro. Non mancheranno occasioni per fare shopping all’aria aperta, per rivivere la bellezza degli anni ’50, per ascoltare buona musica dal vivo, per dare la propria mano per cambiare il mondo e per divertirsi al luna park o con gli animali. Ma ora scopriamo insieme nel dettaglio gli appuntamenti da non perdersi.

A PIETRA LIGURE ARRIVA IL FESTIVAL DELLA LAVANDA

