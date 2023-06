Il Santuario dei cetacei e l’Area Marina di Bergeggi protagonisti al “The Ocean Race”

Liguria. Meno due giorni all’inaugurazione del padiglione “Sostenibilità – Save the Ocean”; appuntamento dal 24 giugno al 2 luglio all’Ocean Live Park allestito alla Fiera di Genova. Sono migliaia i visitatori in arrivo da tutto il mondo per assistere al “The grand finale” dell’Ocean Race 2023.

Il padiglione Sostenibilità – Save the Ocean è stato vetrina del Comune di Genova per tutte le tappe della regata e, adesso, nella Superba, si arricchisce della proposta ludico-culturale coordinata da Cooperativa Dafne Impresa sociale.

