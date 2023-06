Oltre 200 volontari-ambassador per The Ocean Race The Grand Finale 2023

Genova. Un incontro molto partecipato quello di questa mattina all’Ocean Live Park al Waterfront di Levante con i 220 volontari che da domani saranno presenti al Village di Genova The Grand Finale.

«Ci tenevo a essere qui per ringraziare tutti – ha detto l’assessore al Volontariato Sergio Gambino – una grande emozione vedere la partecipazione di tantissimi giovani e non solo che hanno scelto di mettersi a disposizione e vivere da protagonisti quella che sarà una grande manifestazione per la città. Questa mattina abbiamo illustrato il programma e fatto un sopralluogo nelle diverse aree del Village. Mi occupo di organizzazione del volontariato da anni e vedere così tante persone che hanno scelto di partecipare in prima linea a questo evento non può che rendermi felice: ogni volontario sarà ambassador della Grand Finale, un orgoglio per tutti noi. In tantissimi hanno deciso di dare il loro contributo per far sì che questa manifestazione possa essere un grande successo per tutta la città». Sono state anche presentate le t-shirt dei volontari e consegnati i kit.

