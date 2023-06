Omicidio Alice Scagni, il marito in aula: “Quando sono uscito di casa ho preso un coltello in cucina, temevo che Alberto facesse del male a nostro figlio”

Genova. “Dopo che ho visto dalla finestra Alice che stava urlando ho chiamato i soccorsi e sono rimasto al telefono con loro e non appena è arrivato mio padre a cui ho affidato il bambino sono sceso. Ho preso un coltello del pane perché temevo che Alberto volesse entrare in casa per far del male a nostro figlio”. E’ la lucida testimonianza di Gianluca Calzona, il marito di Alice che quella sera del primo maggio ha assistito dalla finestra all’aggressione mortale alla 35enne, uccisa dal fratello Alberto con 20 coltellate. Calzona era rimasto in casa con il bimbo di un anno mentre Alice era uscita a portar fuori il cane. Drammatica per i contenuti, ma precisa e controllata nei tempi e nei modi nonostante Calzona sieda a pochi metri dall’assassino della moglie.

“Quella sera volevo portare fuori io il cane – ha spiegato – perché ero stanco ma Alice aveva insistito dicendo che lei avrebbe fatto prima di me. Al mio ‘ma sei sicura?’ ha risposto “ma no tranquillo io non ho paura di mio fratello”. “ma pensi che sia qui sotto? le ho chiesto. Le mi ha detto ‘No no’ ed è uscita di casa”. Calzona ha raccontato prima di aver sentito abbaiare il cane e pensava ci fossero problemi con il cane del vicino, poi quando si è affacciato ha visto il dramma. Calzona però non può uscire di casa: ha un bambino di un anno in braccio che non può lasciare da solo e per la cui incolumità teme. Così si attacca al telefono mentre è una vicina a tentare inutilmente di rianimare la moglie.

