“Polo subacquea La Spezia, lavoro non solo per Fincantieri ma anche per tante Pmi”

“L’ad di Fincantieri Pierroberto Folgiero, a margine della Ceo Conference svoltasi ieri in Mediobanca, ha annunciato la creazione del nuovo Polo nazionale della subacquea alla Spezia, che contribuirà a generare una filiera che porterà lavoro non solo a Fincantieri, ma anche a tante Pmi coinvolte nel processo. Queste dichiarazioni fanno bene all’industria e non possono non riscontrare il favore dei lavoratori, considerando il valore di un simile progetto non solo per la Liguria, ma per l’intero Paese, dal momento che il Mediterraneo è un naturale dominio geopolitico per l’Italia e che il settore subacqueo è una frontiera per la nostra industria tecnologica, proprio come lo era lo spazio quarant’anni fa”. Così in una nota Antonio Apa, coordinatore Uilm Liguria. “Fincantieri, che già produce sottomarini di nuova generazione, ha tutte le competenze, anche rispetto alla concorrenza internazionale, per eccellere in questo settore e guidare la nascita di questa filiera specializzata che potrà rappresentare un vantaggio distintivo per l’industria nazionale nel mondo”, conclude il rappresentante sindacale.

