Prima Categoria, il Cengio si regala due colpi per festeggiare l’ufficialità del ripescaggio: è fatta per Briano e Ciappellano

Cengio. Sta per concludersi una super settimana in casa Cengio. Prima gli annunci riguardanti gli innesti di Frumento e Jabby, poi l’ufficialità inerente al ripescaggio in Prima Categoria ed ora la presentazione di altri due rinforzi per poter affrontare al meglio la prossima stagione. È riassumibile in questa maniera il magic moment granata, sodalizio che ha potuto esultare nuovamente per la vittoria dei playoff proprio grazie al comunicato diramato ieri dalla federazione che ne ha confermato la promozione.

Sul fronte mercato poi, il Cengio ha scelto immediatamente di dare un segnale alle avversarie annunciando un doppio colpo: Michael Ciappellano e Lorenzo Briano sono due nuovi giocatori granata. Il primo, laterale classe 1996, ha disputato le ultime due stagioni con la maglia dell’Altarese. Briano invece, classe 2000, metterà a disposizione del centrocampo della squadra guidata da mister Molinaro un’ottima visione di gioco abbinandola con un buon fiuto del gol.

“Il Cengio – precisano dalla società – tiene a ringraziare Altarese e Speranza (nella figura del direttore sportivo Rosa e del presidente Bruzzone) per la buona riuscita delle operazioni”.