Prima Categoria, il “nuovo” Plodio riparte da tre conferme e un acquisto: Fabio Bastoni vestirà biancoblù

Plodio. Un nuovo corso nel segno della continuità. Sembrerebbe un’antitesi, ma è ciò che sta accadendo a Plodio. Il sodalizio valligiano infatti, dopo gli addii di Fabio Abate e Andrea Briatore, ha cambiato sia la propria guida tecnica (scegliendo Mario Gerundo) che la sua direzione sportiva (affidata a Pierluca Bagnasco) ma, per quanto riguarda la costruzione della rosa, ha scelto di iniziare la propria serie di annunci ufficializzando tre conferme. Il Plodio dunque, in vista della prossima stagione, potrà continuare a contare sul difensore Fabio Gallo, sul centrocampista Leonardo Briano e sul laterale, nonché “capitan futuro”, Giacomo Diamanti.

Classe 2001, Fabio Gallo è approdato in biancoblù nel mercato invernale della passata stagione. È sceso in campo 16 volte trovando la via della rete in due occasioni. Leonardo Briano invece, classe 2002, ha vissuto interamente l’annata della storica salvezza: per lui le presenze sono state 19 tra Coppa e campionato. Infine Giacomo Diamanti: il classe 2002 si appresta a vivere il suo quinto anno con il Plodio, avventura condita da un successo nei playoff di Seconda Categoria e appunto la salvezza di quest’anno. Per lui i gettoni in biancazzurro sono 37 tra Coppa e campionato in questi anni.”

