Rapallo: “Chiediamo alla politica come vengono utilizzate le risorse della Stato” (3)

Riccardo Di Stefano, presidente dei Giovani di Confindustria, nel convegno moderato dal giornalista televisivo David Parenzo ha voluto subito mettere le cose in chiaro. “L’Italia che ereditiamo, oggi, non è certamente quella del boom economico – ha detto – Eppure questo stato di cose non ci ferma nella nostra attività di imprenditori che, fra mille difficoltà, portiamo avanti proprio qui, nel nostro Paese. E non ci ferma perché il tetto di cristallo che abbiamo sulla testa non è infrangibile. Ma anche se non ci ferma, ci rallenta: e noi, invece, abbiamo fretta. L’incertezza è molto alta e all’orizzonte vediamo dei rischi. La congiuntura economica è complessa: l’inflazione scende molto lentamente mentre i tassi continuano a salire. La Germania è in recessione tecnica e la produzione industriale si sta fermando. Le nostre imprese sono forti, ma potrebbe non bastare. Per questo sentiamo forte l’esigenza di un momento di confronto: in questi due giorni avremo sul palco 5 ministri, 5 vertici di partito e 20 imprenditori. Ai nostri ospiti non faremo liste della spesa e non chiederemo mancette. Chiederemo conto, invece, da imprenditori, da giovani e da cittadini, di come vengono utilizzate le risorse dello Stato, e delle loro ricadute. Sappiamo che Stati Uniti e Cina basano la propria competizione sullo sviluppo industriale, ma a cosa tenda l’Italia è tutto fuorché chiaro”.

Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha tenuto banco a lungo. “Italia isolata sugli scenari mondiali? – si è chiesto provocatoriamente – Da quando c’è il governo Meloni assistiamo a una processione di ospiti stranieri a Palazzo Chigi, che cercano occasioni di collaborazione e che vogliono fare affari con l’Italia. Quando si è insediata la Meloni i profeti di sventura paventavano aumento dello spread e del debito pubblico. Invece lo spread si è ridotto e l’Italia è risultata il paese ideale per investire: detto dalla Federal Reverse Usa, non da noi. L’Italia è uno dei paesi che crescono di più. L’Italia non è il problema ma la soluzione d’Europa. Invece in questi mesi è la Germania ad essere diventata il problema d’Europa. Cresciamo tre volte più della Francia, del Giappone e degli Usa; cinque volte rispetto ad altri grandi paesi occidentali”.

» leggi tutto su www.levantenews.it