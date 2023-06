Sagra del km0 al Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo

“Siamo quello che mangiamo”, ha detto il filosofo tedesco Feuerbach, ma senza conoscere da vicino di cosa effettivamente ci nutriamo non solo si inaridisce il rapporto intimo tra uomo e natura, ma si perdono di vista storie, competenze, professionalità, riducendole a prodotto finale, valutato esclusivamente sulla base del prezzo. Con la globalizzazione c’è stata anche una standarizzazione dei prodotti e del gusto: oggi prevalgono i meccanismi della grande distribuzione organizzata, tutta tesa ad inseguire prezzi sempre più vantaggiosi a discapito spesso della qualità, oltre che della tipicità. Nella nostra epoca viviamo il paradosso di mettere sulle nostre tavole una bottiglia d’acqua proveniente da una fonte a centinaia di chilometri, di mangiare carne che attraversa cinque o sei nazioni o di mangiare frutta proveniente da un altro continente, trascurando del tutto quelle filiere di qualità a corto raggio che abbiamo sotto gli occhi o, meglio, sotto il palato. Viene quindi spontaneo domandarsi: non è possibile un altro modello di sviluppo? Possiamo contribuire a cambiare questa situazione facendo altre scelte in fatto di alimentazione? Perché non iniziare a valorizzare la straordinaria ricchezza di prodotti locali, incentivando i produttori e filiere a chilometro zero? Dopo il successo dello scorso anno, i prossimi 23, 24 e 25 giugno torna la Sagra del Km0 al Circolo culturale enogastronomico presso il Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo. L’evento, giunto alla sua seconda edizione, è a cura di Archivi della Resistenza con l’obiettivo di dare spazio ai produttori locali utilizzando le loro produzioni per l’intero menu della sagra. L’evento servirà a finanziare l’associazione e il festival “Fino al cuore della rivolta” che si terrà dal 4 all’8 e dal 12 al 15 agosto. La cena sarà a partire dalle 20 (prenotazione consigliata) e domenica si raddoppia con un pranzo dalle 12.30. Il menu a Km0 avrà un prezzo fisso di 25 euro (20 euro studenti, precari e autoriduzione), e comprenderà antipasto di sgabei con tagliere di salumi, formaggi e verdure, un primo a scelta, un secondo a scelta, dolce, vino, caffè e Amaro Partigiano, tutto a km0. Ogni cinque prenotazioni in omaggio una bottiglia di una etichetta locale. Nella giornata di domenica 25 i produttori coinvolti avranno i propri spazi espositivi in cui sarà possibile comprare e conoscere da vicino le produzioni a km0 già degustate nel menu.

L’idea che sostiene il progetto è quella di dare spazio ad aziende con cui solitamente il circolo enogastronomico collabora per le sue iniziative gastronomiche, evidenziando la sostenibilità delle produzioni locali, sia in termini ecologici che economici, come alternativa alle lunghe filiere della grande distribuzione che spesso fanno dello sfruttamento e di pratiche antiecologiche (uso diserbanti e pesticidi, ad esempio) la leva per un abbattimento drastico dei costi. Per questo ognuna delle preparazioni per il menu farà uso di prodotti locali, dall’antipasto ai dolci, dal vino alla birra. Verrà ad esempio utilizzata la farina di grani antichi e coltivati localmente per gli sgabei e testaroli, il formaggio di pecora del pastore a pascolare il gregge alle Prade (in questo caso si dovrebbe dire a metro zero!), ci sarà anche il formaggio di capra, la scelta dei salumi rispecchierà la grande tradizione della norcineria lunigianese e non mancherà il lardo di Colonnata, le cipolle di Treschetto e tante verdure dei produttori locali. Menzione particolare per le patate delle Prade, prodotte direttamente a pochi metri dal Museo e che saranno la base per gli gnocchi. Il basilico per il pesto con cui condire i testaroli viene dalla piana di Marinella, la borragine per le lasagnette verdi dai campi limitrofi, tutte le verdure utilizzate (ad esempio per immancabili le torte di verdura) da aziende agricole della Val di Magra e della Lunigiana; così come la frutta necessaria per i dolci, la farina di castagne, il miele. Anche la carne per il coniglio, il pollo e la capra vengono da allevamenti locali. Molti i produttori di vino che hanno aderito all’iniziativa con una selezione di rossi e degli ottimi vermentini, alcune etichette sono anche con certificazione biologica. Tutte le bibite saranno a Km0, come il succo di pomi rodei e la birra artigianale

