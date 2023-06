Da Comunicazione Comune Santa Margherita Ligure

Il Gruppo “Donadoni Sindaco – Insieme per la città” esprime soddisfazione per l’approvazione ieri sera in Consiglio comunale della pratica relativa alla rigenerazione urbana di Villa Argentina. È stato compiuto un passaggio fondamentale, e atteso da lungo tempo, per migliorare la viabilità cittadina, creando finalmente la possibilità di una strada alternativa al lungomare.

