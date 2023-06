Tutto pronto per la kermesse “Petrae Festival della Lavanda”

Torna a Pietra Ligure il 24 e 25 giugno prossimi, il Festival della Lavanda Petrae, dedicato alla lavanda realizzata per il Comune di Pietra Ligure dall’ibridatore Franco Stalla. La Liguria ha una tradizione importante di ibridatori, botanici ed esperti agronomi, ricordiamo Italo Calvino, Libereso Guglielmi ed il notissimo tra gli scienziati, Giorgio Gallesio.

L’evento inaugurale della manifestazione Petrae sarà proprio dedicato all’ingegno e alla competenza dei liguri che nei secoli hanno data vita ad una scuola di botanica importante e riconosciuta a livello mondiale. Il titolo dell’incontro che si terrà alle ore 10.30, presso Piazza San Nicolò dopo il taglio del nastro a cura delle Autorità, è “La botanica in Liguria da Gallesio a Stalla, passando da Italo Calvino”. Durante l’incontro si parlerà di come si è evoluto il mondo della botanica con esperti del settore, tra i quali Giovanni Murialdo, Presidente Istituto Internazionale di Studi Liguri, sezione finalese; Stefano Mangiante, proprietario di Villa Gallesio che fu il vivaio del Gallesio per i suoi esperimenti; Daniela Montina esperta e vivaista che racconterà il grande lavoro di recupero delle specie rare del Gallesio, Franco Stalla ibridatore ed esperto di botanica, Andrea Curto esperto e Presidente dell’Associazione Lavanda della Riviera dei Fiori e Cesare Bollani consulente dell’Associazione Lavanda della Riviera dei Fiori.

