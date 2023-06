Area marina protetta, il Tar sospende le graduatorie del Parco. Sino al 19 luglio tutto come prima

Il Tar della Liguria ha accolto la richiesta di cautelare formulata da HopHop, con il patrocinio degli avvocati Andrea Blasi e Andrea Bergamino del foro di Genova, nell’ambito del ricorso volto all’annullamento, tra le altre cose, delle determinazioni con cui il Parco nazionale delle Cinque Terre ha approvato le graduatorie per l’esercizio di attività di noleggio e locazione di imbarcazioni nell’Area Marina Protetta per la stagione 2023.

Il presidente della II sezione del Tar ligure ha disposto la sospensione monocratica degli atti impugnati in ragione della “situazione di estrema gravità e urgenza” determinata dalle decisioni del Parco che, di fatto, avevano escluso senza alcun preavviso e nel pieno della stagione turistica alcuni operatori consolidati, tra cui la stessa HopHop, a beneficio dei molti nuovi operatori comparsi quest’anno, con un conseguente forte rischio di importanti impatti occupazionali negativi.

A questo punto, la procedura e le relative nuove autorizzazioni 2023 rilasciate solo pochi giorni fa, restano sospese quanto meno fino al 19 luglio, data in cui si terrà la camera di consiglio per discutere la misura cautelare.

Allo stesso tempo, per effetto della sospensione, tornano efficaci proprio le autorizzazioni provvisorie rilasciate dal Parco nel marzo scorso agli operatori autorizzati nel 2022 che, sino almeno al 19 luglio potranno continuare ad operare, potendo onorare le prenotazioni già pervenute negli scorsi mesi e tutelando la forza lavoro.

